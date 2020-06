Top Chef : David Gallienne sacré grand gagnant du concours

Seul Chef étoilé de cette saison, David Gallienne a remporté le titre de grand vainqueur de cette édition 2020 de Top Chef à 56,41% des voix, devant Adrien Cachot (43,59%), qui n'a pas démérité.

Hélène Darroze peut être fière de son candidat. Le dernier candidat de sa brigade semblait invincible et déterminé, et il l'a prouvé à nouveau durant cette finale tant attendue. «Plus rien ne peut m'arrêter», avait-il prévenu, dès la quinzième minute. Le Normand de 31 ans remporte ainsi un beau chèque de 56.410 euros, et Adrien Cachot 43.590 euros, comme les conditions le prévoyaient.

En effet, si lors des éditions précédentes de Top Chef, le gagnant empochait pour lui tout seul les 100.000 euros de gains mis sur la table par M6 chaque année, depuis 2014, la répartition se veut désormais plus équitable. En effet, le vainqueur s'approprie la part des 100.000 euros correspondant au pourcentage des convives de la finale ayant voté pour lui. De quoi atténuer un peu la déception du perdant.

Les deux talentueux cuisiniers devaient relever une épreuve d’exception pour les départager : régaler 100 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre chefs de l’émission, Hélène Darroze, mentor de David, Paul Pairet, celui d'Adrien, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Ils devaient cuisiner sans relâche pendant 10 heures, dans les luxueuses cuisines du George V, où officie le chef 3 étoiles, Christian Le Squer.

David s'est lancé dans un menu gastronomique sur le thème du voyage, avec araignée de mer en raviolis, coquelet aux saveurs d'Orient et sablé fruité audacieusement parsemé de chou-fleur.

Le parcours du combattant

A 31 ans, David possède son propre restaurant gastronomique à Giverny, en Normandie. La cuisine est un domaine qui l'a attiré depuis son plus jeune âge. Et c'est en regardant sa mère et sa grand-mère cuisiner que le jeune homme a eu envie de devenir chef un jour. Il s'est donc donné les moyens d'accomplir son rêve, grimpant patiemment un à un les échelons.

Après un BEP hôtellerie-restauration, puis un bac pro cuisine au CFA d’Alençon, il a effectué son apprentissage au prestigieux Manoir du Lys à Bagnoles-de-l’Orne. Durant dix années dans ces lieux, il a appris toutes les ficelles du métier, puis a ensuite rejoint Le Jardin des Plumes en décembre 2017.

Etoilé depuis 2015, c'est cet établissement du chef Eric Guérin qui le voit devenir chef exécutif. Et c’est grâce à son talent et sa créativité qu’il parvient à continuer de faire briller la précieuse étoile.

Côté vie perso, David a trouvé la force de faire son coming out. Un changement de vie radical qui lui a apporté un épanouissement total. «À 25 ans, je découvre qui est le vrai David, a-t-il expliqué au cours de l’émission. Dans ma vie, tout d’abord, il y a eu Marie, la mère de mes deux enfants, qui restera l’unique femme de ma vie. Je suis divorcé, je vis avec Alexis, mon chéri. Le fait d’assumer mon homosexualité m’a libéré et ça se ressent aussi dans mes assiettes.»

