Michael Keaton au générique d’une mini-série sur la crise des opioïdes

Michael Keaton jouera un des rôles principaux dans «Dopesick», une mini-série en 8 épisodes dirigée par le réalisateur Barry Levinson. Et destinée à être diffusée sur la plate-forme de streaming Hulu dans le courant de l’année 2021.

Le comédien en sera également le producteur exécutif. Écrit par Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale) et Danny Strong (producteur de la série Empire), Dopesick se penchera sur la crise des opioïdes aux Etats-Unis en se focalisant sur une communauté minière en Virginie, mais aussi au sein des bureaux de la DEA, et dans les rangs des grands laboratoires pharmaceutiques de Manhattan.

Michael Keaton incarnera le personnage de Samuel Finnix, un médecin expérimenté proche de la retraite connu par sa gentillesse et son empathie, qui se retrouve impliqué dans les méthodes peu recommandables des grandes industries pharmaceutiques et leur soif inaltérable de profit.

«La crise des opioïdes est l'une des histoires les plus importantes de notre époque et je suis honoré non seulement de rendre hommage à ses victimes, mais aussi de mettre en lumière les héros qui ont riposté. Les lois ont été violées et de nombreux mensonges ont été racontés. Le système nous a fait défaut et Dopesick va montrer à tout le monde comment tout cela s'est passé», souligne le scénariste Danny Strong dans un communiqué.

