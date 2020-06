Les 12 coups de midi : Eric, recordman du jeu, éliminé après 199 participations

Son visage est familier aux téléspectateurs de TF1. Eric a été éliminé du jeu Les 12 Coups de Midi ce vendredi. A l’antenne chaque midi depuis novembre 2019, le joueur breton au calme olympien a enchaîné les victoires, 198 exactement pour des gains s’élevant à 921 316 euros au total.

Ancien professeur des Sciences et Vie de la Terre reconverti en dessinateur-projeteur en bâtiment, il est le recordman du jeu présenté par Jean-Luc Reichman.

Eliminé ce vendredi, il peut en effet s’enorgueillir d’un incroyable parcours, qui lui a permis de devancer l’ancien champion, le tristement célèbre Christian Quesada (condamné à trois ans de prison ferme pour «corruption de mineur» et «détention et diffusion d’images pédopornographiques») et ses 193 participations.

Éric vous avez perdu aujourd’hui, mais vous pouvez être fier de vous.



Après 199 émissions, vous êtes désormais l’homme à battre.



Restez tel que vous êtes, droit et robuste comme vous l’êtes avec votre jolie famille, désormais vous faites partie de la nôtre! @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/1qt5NaP4Gc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 19, 2020

«Ce serait dommage qu’une telle émission garde comme premier un tel personnage», avait déclaré Éric à la mi-avril à Télé Loisirs. Si «effacer » Christian Quesada de l'histoire du programme est «impossible », Éric voulait au moins lui prendre son record : «Qu’il ne soit plus à la première place, ce serait pour moi une bonne chose.»

Eric est devenu aujourd’hui le plus grand maître de midi de tous les temps. @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/E8ZNNTiMAc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 13, 2020

«Cela restera comme un moment unique dans ma vie et qui m’accompagnera pendant longtemps,» a confié avec beaucoup d’émotions Eric ce vendredi juste après sa défaite.

Que ses fans se rassurent, ils le retrouveront très rapidement dans «Le combat des Maîtres», à partir du Lundi 29 juin sur TF1.

De son côté, Colas devient, à son tour, Maître de midi.

Yesss On va fêter ça tous ensemble #Les12coupslecombatdesmaîtres le samedi 04/07 à 21:05 @TF1 Une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte ! L’occasion de célébrer ensemble les 10 ans du jeu mythique. Avec les maîtres de midi et @anne_roumanoff et @claudiocapeo pic.twitter.com/5J9k6bPZBw — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 16, 2020

