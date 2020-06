Une date et un teaser pour la série «Cursed : La rebelle»

La série «Cursed : La rebelle» sera à découvrir à partir du 17 juillet sur Netflix. Déclinée en 10 épisodes, elle voit la comédienne Katherine Langford incarner Nimue, une jeune femme dotée d’un pouvoir mystérieux, et destinée à devenir la Dame du Lac.

Après avoir perdue sa mère, elle fait la rencontre d’un mercenaire prénommé Arthur et part à la recherche de Merlin, à qui elle doit remettre une épée ancienne avant que celle-ci ne tombe dans de mauvaises mains. Mais le parcours de Nimue est semé d’embûches, et elle doit affronter les Paladins rouges, un groupe de fanatiques qui ont massacré son peuple. Et qui sont soutenus par un puissant complice, le roi Uther.

Adaptée du best-seller éponyme de Thomas Wheeler et Frank Miller, «Cursed : La rebelle» réinvente la légende arthurienne à travers ce récit énergique. Katherine Langford tient le rôle principal. Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (le Moine pleureur), ou encore Sebastian Armesto (le roi Uther Pendragon) complètent le casting.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI