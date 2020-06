Homemade, une collection de courts-métrages sur le confinement

La collection de courts-métrages «Homemade» regroupe le travail de 17 cinéastes internationaux qui, avec les moyens du bord, ont filmé leur expérience du confinement pendant l’épidémie de Covid-19.

Chaque film est une création personnelle dans laquelle ils partagent leur vision créative au moment où le monde semble à l’arrêt face cette pandémie. Qu’il s’agisse d’un journal intime ou de courtes fictions, «Homemade» offre des instants à la fois émouvants, drôles, et souvent étonnants. La collection sera à découvrir à partir du 30 juin sur Netflix.

Parmi les cinéastes ayant répondu présents se trouvent notamment Ladj Ly, réalisateur du film couronné aux Césars pour Les Misérables, avec un court-métrage réalisé à Clichy-Montfermeil. Mais aussi Paolo Sorrentino (The Young Pope), Ana Lily Amirpour (The Bad Batch), Maggie Gyllenhaal (The Honourable Woman), Kristen Stewart (Come Swim), Naomi Kawase (True Mothers) ou encore Pablo Larraín (Jackie).

