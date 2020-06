Netflix prépare une minisérie sur l’incendie de Notre-Dame

L’incendie de Notre-Dame continue d’inspirer le monde de la fiction. Selon le site Le Film Français, Netflix vient de donner le feu vert à la mise en production d’une minisérie en six épisodes.

Baptisée La Part du feu, elle sera co-écrite par Hervé Hadmar - qui est derrière la série Romance actuellement diffusée sur France 2, et Pigalle, la nuit diffusée en 2009 sur Canal+ - et Olivier Bocquet. La série bénéficiera également d’une collaboration de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et de Romain Gubert, auteur du livre La Nuit de Notre-Dame, précise le site Le Film Français.

L’histoire se concentrera sur le travail des soldats du feu dans la nuit du 15 avril, ainsi que sur l’impact de l’incendie sur différents personnages à travers la France. «Je suis très fier et très heureux de collaborer avec Julien Madon (Sauver ou périr) et Netflix sur La part du feu», explique Hervé Hadmar. «Cette minisérie est une production très ambitieuse, à la fois contemporaine et chorale. Notre-Dame qui brûle, c’est le symbole de nos sociétés qui se divisent, elles aussi en danger de destruction», ajoute le créateur et réalisateur.

L’incendie de Notre-Dame avait déjà inspiré les groupes Pathé et Vendôme qui, en octobre dernier, avaient annoncé le développement d’une minisérie basée sur une enquête du site américain du New-York Times, avec un récit présenté à la manière de la série Chernobyl co-produite par la chaîne américaine HBO et la britannique Sky Atlantic.

