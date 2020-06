«La question elle est vite répondue» : la petite phrase de JP Fanguin devient un slogan publicitaire

«La question elle est vite répondue». Vous avez probablement déjà entendu cette phrase bancale et vous connaissez sûrement aussi son auteur, mais avez-vous aussi remarqué que depuis quelques jours de nombreuses marques s'en sont emparées ?

Le phénomène est en pleine croissance sur Internet, et il ne semble pas encore sur le point de s'essoufler chez les annonceurs, comme certains internautes ont pu le remarquer.

Est-ce que le buzz il va vite s'essoufler ? Moi je pense la question elle est vite répondue. pic.twitter.com/mrVnehiaH7 — Mathieu Flaig (@MathieuFlex) June 26, 2020

Mais ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Il suffit de taper cette phrase dans le moteur de recherche de Twitter, pour voir que de nombreuses entreprises, magazines, associations, festivals, ... surfent sur la vague de «ce jeune entrepreneur» désireux «de faire de l'argent».

Salut à toi jeune escaladeuse.



Est-ce que tu préfères continuer à perdre de l’argent à chaque fois que t’es blessée ou commencer à t’assurer pour ne pas avoir 1€ à débourser ?





Moi j'pense que la question elle est vite répondue.



Bisous.

https://t.co/DjDbmKX52Y#escalade pic.twitter.com/hQTri8oyfC — Assur Connect (@AssurConnect) June 26, 2020

En plein enregistrement de l’édito de notre réd-chef @laurenceremila, Jean-Pierre Fanguin (@jpzer5) est venu présenter son plan pour sauver la presse écrite. Faut-il le suivre ? Chez Tech, on pense que #laquestionestviterepondue... pic.twitter.com/2u95ikMBWB — Technikart (@Technikartmag) June 23, 2020

Salut à toi, jeune festivalier





Savais-tu que la #MainSquareTV, c'était du 3 au 5 juillet ? Anciens lives, concerts exclusifs, annonces pour 2021 : est-ce que tu veux en faire partie ?





Moi je pense la question elle est vite répondue





Notre programme haut-de-gamme pic.twitter.com/x5LRwytzgq — Main Square TV (@MainSquareFest) June 26, 2020

Salut à toi jeune parieur.



Est-ce que tu préfères continuer à perdre en misant sur des cotes à 1,15 ou commencer à faire de l'argent très rapidement avec moi en pariant sur les défaites d'Arsenal ?



Moi j'pense que la question elle est vite répondue.



Bisous. pic.twitter.com/5atQo0LvF5 — Winamax Sport (@WinamaxSport) June 21, 2020

#villejuif debout! #municipales2020 #appeldu18juin à voter le #28juin pour un choix clairement #democratique et pour tourner la page des années de pouvoir absolu de @F_LeBohellec !



Et Vous faites quoi le 28 juin? Pour Nous « la question elle est vite répondue »



Pour Villejuif pic.twitter.com/QtFipB4bqx — Villejuif Debout ! (@VillejuifDebout) June 18, 2020

Salut à toi jeune entrepreneur !





Es-tu prêt à acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? La question, elle est vite répondue.https://t.co/diGMudNBw6 — Xbox FR (@XboxFR) June 17, 2020

En quelques jours, les vidéos de JP Fanguin invitant les internautes à le rejoindre pour faire de l'argent sont devenues virales. Moquées sur les réseaux sociaux, ces vidéos auraient une face beaucoup plus sombre puisque elles cacheraient une société de «marketing pyramidal», spécialisée dans la formation au trading et aux cryptomonnaie, et dont l'auteur ne serait qu'un rabatteur, selon les informations du Parisien. Ces jeunes gens et jeunes filles bien habillés inciteraient à souscrire à des packs de formation assez nébuleux, dont le prix va de 175 à 800 euros.

