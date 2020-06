Miley Cyrus compare sa carrière à son rôle dans «Black Mirror»

Dans un entretien avec le site américain Variety, Miley Cyrus est revenue sur le rôle qu’elle incarne dans l’épisode «Rachel, Jack et Ashley Too» de la saison 5 de «Black Mirror».

Elle y interprète le personnage d’Ashley, une star pour adolescent obligée de suivre les ordres de sa tante, Catherine. Cette dernière est prête à tout pour tirer le maximum de profit de sa nièce. Pour être sûre de la contrôler, et briser ses envies de changement dans sa carrière, elle n’hésite pas à la droguer sans qu’Ashley en soit consciente. Un jour, alors que sa tante a demandé à ce que les doses soient augmentées, Ashley tombe dans le coma. Heureusement, une fan va lui venir en aide.

«Il y a des similitudes évidentes avec ce personnage, comme elle qui souhaite explorer le rock n’roll et changer de genre musical. C’est quelque chose qui, juste après Hannah Montana, était très important pour moi. La grande différence est que je n’ai pas eu de tante Catherine. Ma mère était ma manager. J’ai bientôt 30 ans, et je suis incapable d’acheter une ampoule sans lui demander. Sans mes parents, je parie que ma vie aurait été plus similaire à celle d’Ashley», explique Miley Cyrus à Variety.

La chanteuse explique également comment elle a utilisé les nombreuses difficultés qu’elle traversait dans sa vie personnelle pendant le tournage de l’épisode, afin de donner de l’épaisseur à son personnage. « Quand Ashley se réveille de son coma, c’est vraiment une expérience traumatisante, et cela a été tourné le même jour où j’ai perdu ma maison à Malibu dans un incendie. J’ai été en mesure de canaliser ce traumatisme et de m’en servir pour la scène. (…) C’était une période intéressante d’un point de vue personnel, car il y avait tellement de choses de mon existence qui s’écroulaient autour de moi, et c’est ce qui arrivait également à Ashley. Il y avait beaucoup de matière à utiliser », poursuit-elle.

