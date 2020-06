Netflix et PNL : à quoi s'attendre sur la plate-forme ce dimanche 5 juillet ?

Habitués aux surprises et aux coups de com’ bien ficelés, les PNL ont agité la Toile ce mercredi 24 juin en publiant un mystérieux message laissant présager une collaboration à venir avec Netflix. Cette dernière a renchéri en partageant, deux minutes plus tard, un teaser sur le réseau social. Que se prépare-t-il ?

La plate-forme de streaming, qui a déjà collaboré avec des rappeurs, en proposant le film «Banlieusards» de Kery James et le making-of de l’album de Nekfeu «Les étoiles vagabondes», prévoirait-elle de diffuser un concert ou bien un documentaire sur l’histoire unique des deux frères Ademo et N.O.S. qui n’ont jusqu’à présent jamais donné d’interview ? Aux dernières nouvelles, il pourrait s'agir d'une présentation, ce dimanche 5 juillet à 20h sur la plate-forme, d'une captation de leur live donné en 2017 à Bercy dans le cadre de leur tournée «Dans la légende».

Les fans se perdent en conjectures et rêvent aussi d’une série, d’un film ou pourquoi pas d’un jeu vidéo. Zoom sur leurs réactions les plus farfelues et leurs théories les plus excitantes (et vice versa).

Le film de PNL x NETFLIX il va arriver comme sa en top 1 Netflix pic.twitter.com/q9ASB2Pmju — Drox® #Uygurhlivesmatter (@DroxVrai) June 24, 2020

PNL ils sont tellement prévoyants que ils ont filmé leurs propres naissance c’est sur PNL x Netflix pic.twitter.com/y4Wqj6kyuy — M le loupio (@m_loupio) June 24, 2020

2016 : PNL tournent à côté de la Tour Eiffel



2019 : PNL tournent SUR la Tour Eiffel



2020 : PNL x Netflix



Sah les meilleurs. pic.twitter.com/PMbsQUwoRi — FΛПƬӨM (@lil_moh19) June 24, 2020

Les QLF en voyant la collaboration PNL X Netflix : pic.twitter.com/wTRGzZDiCt — meruemLhokage (@meruemLhokage1) June 24, 2020

PNL x Netflix théorie: ça va être une série entre 7 et 10 épisodes qui vont retarcer leur parcours, on voit ecrit « partie 1: 1995-1996 » cqui veut dire que le premier épisode racontera leur vie dans cette période etc.. j’espère que c’est ça, ça serait incroyable !!! pic.twitter.com/rOZe35Sg8z — Angus (@angus_rm13) June 24, 2020

Si jamais PNL sortent un film, étant donné qu'ils ont déjà collaboré avec Kim Chapiron pour le clip de À l'ammoniaque ça me surprendrait pas de le voir à la réalisation #PnlXNetflix — Romain Trv (@romain_treyve) June 25, 2020

Absolument tout les tweetos en train de faire des théories sur l’annoce Pnl X Netflix pic.twitter.com/CZ5LMGdWJJ — aUdD (@sAMueLazr1) June 24, 2020

Ma tête si la collab PNL x Netflix est juste un concert rediffusé : pic.twitter.com/ooDFiETDdu — P-A (@pabnt283) June 24, 2020

