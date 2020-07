«Le village préféré des Français» : la commune alsacienne d'Hunspach sacrée en 2020

Alors que France 3 a diffusé le 1er juillet sa 9e édition du «Village préféré des Français», animé par Stéphane Bern, c'est la petite commune d’Hunspach dans le Grand Est qui est sortie gagnante.

Le petit bourg, situé en Alsace du Nord, succède à Saint-Vaast-La-Houde, dans le Cotentin, sacré l’année dernière.

Réputé pour ses maisons à colombages et son charme authentique, il arrive à la première place des villages plébiscités par les téléspectateurs, devant 13 autres prétendants à cette nomination. Parmi eux : des villages bien connus comme Chablis en Bourgogne, Giverny en Normandie, Pont-Aven en Bretagne, ou encore Les Anses d’Arlet en Martinique ou Mont-Fort l’Amaury en Ile-de-France.

Hunspach (Grand Est) élu Village Préféré des Français 2020, bravo!



Merci aux 14 villages en compétition et à tous d'avoir suivi cette édition du Village Préféré des Français. pic.twitter.com/8g6DXDIRfe — Le Village Préféré (@villageprefere) July 2, 2020

Un titre remporté pour la troisième fois par un village alsacien – Eguisheim en 2013 et Kayserberg en 2017 - qui dope le tourisme et assure chaque année des retombées économiques au lauréat, comme l’a expliqué à France 3 régions Thierry Hélié, ostréiculteur à Saint-Vaast-la-Hougue, village plébiscité l’année dernière : « Très rapidement, on a vu des gens arriver sur le quai qui venaient dans nos boutiques déguster des huitres … On s’est aperçu que même des gens de la Manche, ceux qui venaient en vacances sur la côte ouest et ne traversaient pas, sont venus pour découvrir le village préféré des français. Ça a eu un réel impact. »

Hunspach et ses sept cents habitants devraient donc se préparer à accueillir prochainement un nombre accru de voyageurs.

