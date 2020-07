Les plus beaux villages de France : Stéphane Bern va publier son guide avec Le Routard

Alors qu’il a dévoilé hier, mercredi 1er juillet, le village préféré des Français en 2020, titre attribué à Hunspach, en Alsace, Stéphane Bern s’associe au Routard et sortira en septembre un beau livre consacré aux villages et patrimoine de l’Hexagone.

Avec cette nouvelle collaboration intitulée « La France de Stéphane Bern », le journaliste, fervent défenseur du patrimoine, qui a d’ailleurs révélé, mardi 30 juin, les 18 sites retenus pour être rénovés à l’occasion de la troisième édition du Loto du Patrimoine, poursuit sa mission de valorisation de l’Hexagone, en association avec le célèbre guide touristique.

Plus de 150 des plus beaux villages en métropole et dans les DOM-TOM seront répertoriés dans ce beau livre à paraître mi-septembre. Richement illustré, il dévoilera un florilège de sites exceptionnels à découvrir au rythme d’itinéraires régionaux qui relient les villages préférés des français. Des lieux sélectionnés par la mission Stéphane Bern, qui vise à répertorier les joyaux du patrimoine en péril.

Fidèle à l’esprit du Routard, « La France de Stéphane Bern » référencera au fil de ses pages les bonnes tables et adresses où passer la nuit comme de nombreuses anecdotes et évidemment des informations historiques, qui ont fait la réputation de Stéphane Bern. Le charmant village alsacien d'Hunspach, sacré «Plus beau village» 2020 le 1er juillet, y figurera-t-il? Réponse dès la rentrée.

Retrouvez toute l'actualité Tourisme ICI