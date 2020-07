La série «Dead to me» prolongée pour une ultime saison 3

Netflix a annoncé sa volonté de renouveler la série «Dead To Me» pour une troisième saison. Qui sera également la dernière.

Une nouvelle qui a enchanté Liz Feldman, la créatrice de cette comédie noire portée à l’écran par les comédiennes Christina Applegate et Linda Cardellini, qui va pouvoir offrir à sa fiction la conclusion qu’elle mérite.

«Du début à la fin, Dead To Me est exactement le show que je voulais faire. Et ce fut un cadeau incroyable. Raconter une histoire née du deuil m'a fait grandir en tant qu'artiste et m'a guéri en tant qu'humaine. Je serai éternellement redevable à mes partenaires, à mes amies pour la vie, Christina et Linda, et à nos auteurs, acteurs... Je suis plus que reconnaissante envers Netflix d'avoir soutenu Dead To Me dès le premier jour, et je suis ravi de poursuivre notre collaboration», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Pour rappel, Liz Feldman a signé un accord pluriannuel avec Netflix, ce qui lui assurera de développer de nouveaux projets avec la plate-forme de streaming à l’avenir.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI