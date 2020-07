Le port du masque obligatoire au Mont Saint-Michel tout l'été

Jusqu’au 30 septembre inclus, les visiteurs qui pénètreront dans l’enceinte du Mont Saint-Michel devront porter un masque. Le site avait déjà rendu obligatoire le masque lors des longs week-ends qui avaient suivi le déconfinement.

Cette décision prise par arrêté municipale est effective depuis mercredi 22 juillet, en raison notamment de l’augmentations du nombre de visiteurs, de la diversité de la provenance de ces derniers, et de l’impossibilité de faire respecter la distance sociale intra-muros alors que la configuration du site avec ses rues étroites favorise la promiscuité physique. Le port du masque sera ainsi obligatoire intra-muros entre 10 h à 18 h, tous les jours de la semaine, à partir de 11 ans.

Nouvel arrêté municipal au #MontSaintMichel Pour garantir la sécurité des visiteurs, des habitants et des personnes travaillant sur le Mont, le port du masque devient obligatoire "intra-muros" 7j / 7 jusqu'au 30 septembre ! #Covid_19 #COVID19france #PortDuMasqueObligatoire pic.twitter.com/5SG1djzFUi — Etablissement public national du Mont-Saint-Michel (@EPICMtStMichel) July 22, 2020

Quiberon et La Gacilly adoptent la même mesure

Alors que le virus circule à nouveau sur le territoire, deux autres villes bretonnes ont exigé ces derniers jours le port du masque en extérieur, tandis qu’il est déjà obligatoire dans les lieux clos depuis le 20 juillet dernier. Placée en cluster ce vendredi 24 juillet, la ville de Quiberon l'impose sur les axes fréquentés que sont une partie du centre-ville, de la gare ferroviaire à la place Hoche et le long du front de mer de la gare maritime au Kasino.

Toujours dans le Morbihan, une initiative similaire a également été adoptée par la ville de La Gacilly, qui accueille depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 octobre le plus grand festival de photographie en plein air de France. La commune demande à ce que le masque soit porté entre 9 h à 19 h «dans les espaces publics à forte fréquentation potentielle et tous lieux pouvant impliquer une promiscuité immédiate notamment sur le parcours du Festival Photo de La Gacilly» précise-t-elle sur son site.