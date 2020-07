Uno : voici les meilleures astuces pour gagner

C'est sans doute l'un des jeux de cartes les plus joués au monde et cette année encore le Uno devrait provoquer quelques vifs échanges autour d'une table entre amis. Voici les conseils à suivre que les plus le fins stratèges sauront observer.

Depuis sa création en 1971, le Uno obéit à un certain nombre de règles immuables dans sa version classique. Cet article ne tiendra donc pas compte des variantes proposées autour de ce jeu de société.

changez souvent de couleurs

Beaucoup de joueurs commettent l'erreur de conserver les mêmes couleurs tout au long de leur partie, leur attention étant souvent captivée par les numéros et les points qu'ils risquent de prendre. Veillez donc à faire tourner un maximum vos cartes sans forcément vous atteler aux numéros. La raison est simple. Au sein de la pioche, la probabilité que les autres joueurs aient des couleurs différentes est pratiquement la même. Les changements de couleurs permettent donc de faire varier les cartes déposées et donc de pouvoir se séparer de certaines.

Conservez les +2 et +4 pour les cas d'urgence

Le but du jeu étant de se débarrasser de ses cartes, mais aussi de prendre le moins de points possibles, il est souvent tentant de se débarrasser de son +4 au plus vite. Sachez toutefois que les cartes +2 et +4 sont précieuses. Elles peuvent notamment servir lorsque vous voyez des joueurs qui n'auraient plus que deux ou une carte pour bien les pénaliser. Savamment utilisées dans des cas d'urgence, elles peuvent reverser le cours d'une partie.

Gardez vos adversaires à l'œil

Avoir le nez sur ses cartes est important, mais il ne faut pas en oublier d'observer ses adversaires. Si vous voyez qu'un joueur qui joue avant vous change de couleur, changez de couleurs à votre tour (si vous le pouvez) afin d'enrayer sa stratégie. De même, si vous voyez qu'un adversaire doit piocher des cartes car il ne peut pas jouer la couleur qui est présente en jeu, alors continuez de jouer la couleur qu'il n'arrive pas à suivre. Un bon point pour le pénaliser.

Formez une miniéquipe contre le leader

Souvent les tandem ou les trio se forment au Uno pour empêcher ceux qui mènent de gagner tout le temps. Même si au final le Uno est jeu où l'on gagne seul, former des alliances (même brièvement) reste essentiel pour ne pas écoper des cartes les plus pénalisantes. Rallier un joueur ou deux à sa cause permet de se serrer les coudes et souvent de renverser le leader. Game of Thrones n'a rien inventé !

Utilisez les cartes action au bon moment

Ce qui fait tout le sel d'une bonne partie de Uno tient à ses cartes actions. Problème, celles coûtent beaucoup de points à qui ne s'en débarasserait pas à temps. Mais attention à ne pas agir trop vite.

Par exemple, sur une manche bien engagée, conservez donc votre carte Multicouleur en dernier. Celle-ci pouvant être posée à tout moment, elle vous permettra de conclure rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à tirer une carte de couleur différente dans la pioche si vous ne pouvez pas jouer, au lieu d'utiliser cette carte spéciale.