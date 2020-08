Cyril Hanouna : une rentrée en direct sur C8 avec 3 émissions

Cyril Hanouna sera de retour en direct sur C8 dès le lundi 31 août, du lundi au jeudi à partir de 17h45, avec trois émissions.

L’animateur présentera désormais à 17h45 l'émission de débats de société «Balance ton post!» où l'ancien communicant de François Hollande et ex-candidat à la mairie de Paris Gaspard Gantzer, ainsi que Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune rejoindront la bande de chroniqueurs/éditorialistes composée de Raquel Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte et Yann Moix.

Puis à 18h45 changement d'équipe pour le capitaine Hanouna qui prendra la direction de «la darka préférée des fanzouzes» avec «Touche pas à mon Poste !». L’émission «100% médias» se placera cette année sous le signe de la folie et sera marquée par l’arrivée de nouveaux chroniqueurs, annonce C8.

Enfin à 20h15 Cyril Hanouna prendra la tête de sa troisième bande avec le jeu «A prendre ou à laisser».

A noter que tous les vendredis il laissera la présentation de «Balance ton Post !» à Eric Naulleau, celle de «TPMP» à Benjamin Castaldi et celle d’« A prendre ou à laisser » à Valérie Benaïm.