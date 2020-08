Indiana Jones : M6 rediffuse la saga tous les mercredis soirs

M6 va profiter de la nouvelle réglementation autorisant les chaînes à diffuser des films le mercredi en proposant les quatre volets de la saga «Indiana Jones», tous les mercredis à 21h05, à partir du 26 août.

Après les intégrales de «Harry Potter», «Jurassic Park» et «Le Seigneur des anneaux» sur TF1 cet été, les téléspectateurs vont avoir la possibilité de voir ou revoir les pérégrinations au long cours du plus célèbre des aventuriers, alias Indiana Jones. De quoi se remettre à niveau en attendant le cinquième opus qui devrait sortir en 2022, toujours avec Harrison Ford mais cette fois sous la direction de James Mangold à la place de Steven Spielberg. L'occasion aussi peut-être de faire découvrir aux enfants (de plus de 10 ans de préférence) ces films devenus cultes que sont « Les Aventuriers de l’Arche perdue » (1981), « Le Temple maudit » (1984), « La dernière Croisade » (1989) et « Le Royaume du crâne de cristal » (2008).

Indiana Jones en zone longtemps interdite

Depuis le 11 juillet avec «Le petit Nicolas», M6 se laisse la liberté de programmer des films le samedi soir, alors que c’était interdit depuis 30 ans. La chaîne avait en fait pris un peu d’avance sur un changement de réglementation très attendu par les diffuseurs, et qui a été rendu officiel le 6 août dernier. Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (le CSA) a en effet assoupli une partie des contraintes qui pesaient sur les chaînes traditionnelles, en leur permettant de diffuser des films sur des créneaux jusque-là interdits.

Depuis l’année 1990, un décret empêchait les chaînes en clair de proposer des œuvres cinématographiques les mercredis et vendredis soirs (sauf exceptions), ainsi que le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30, et ce afin de protéger les salles de cinéma et d’attirer potentiellement un maximum de spectateurs.

« On ne peut pas accepter que Netflix et autres plate-formes de VOD (vidéos à la demande) proposent, depuis les États-Unis, des films sept jours sur sept et que nous, en France, on ne puisse pas en faire autant », indiquait cet été au Télégramme la direction de M6, qui se réjouit de pouvoir désormais proposer des films le samedi.



Avec la saga « Indiana Jones » qu’elle proposera à partir du 26 août, c’est aussi le mercredi soir que la sixième chaîne fera place au 7è Art.