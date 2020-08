Vidéo : Paris Hilton, en larmes, évoque un lourd secret dans un documentaire sur YouTube

Ici, c’est Paris ! Pas la capitale française, mais Paris Hilton, l’héritière d’une riche famille américaine, ancienne star de la téléréalité, et aujourd’hui DJ réputée et femme d’affaires avertie, qui se dévoile comme jamais auparavant dans un documentaire intitulé «This Is Paris» qui sera diffusé sur sa chaîne YouTube le 14 septembre prochain.

Dans la bande annonce, publiée lundi dernier, les téléspectateurs comprennent que Paris Hilton a décidé de lever le rideau sur les coulisses d’une existence glamour pour en dévoiler les failles. Et dire sa vérité sur un traumatisme vécu dans son enfance, dont elle n’avait jamais parlé auparavant. Une mise à nu de ses sentiments qui ne se fera pas sans larmes.

«J’ai l’impression que le monde entier pense me connaître», dit-elle. «Personne ne sait vraiment qui je suis… Je ne le sais pas moi-même parfois. Je n’ai pas toujours été comme ça», poursuit-elle. Paris Hilton admet jouer un personnage en public, car il est difficile pour elle de se montrer telle qu’elle est.

Sa sœur, Nicky Rothschild Hilton, et leur mère, Kathy Hilton, offrent leur témoignage. Et apparemment, elles aussi vont découvrir la vérité sur un événement précis qui s’est déroulé dans son enfance. «Quelque chose s’est passé dans mon enfance dont je n’ai jamais parlé à personne. (…) Je ne pouvais rien vous dire, car à chaque fois que j’essayais, ils me punissaient. J’en fais encore des cauchemars. La seule chose qui m’a empêché de perdre la tête a été de penser à qui je voulais être à l’extérieur. J’ai créé cette marque, et ce personnage, et cette façon d’être, dont je suis pris au piège depuis», clame-t-elle.

Invitée dans une émission américaine pour faire la promotion de ce documentaire réalisée par Aelxandra Dean, Paris Hilton a avoué être nerveuse à l’idée d’aborder des sujets aussi personnels et traumatisants. «D’en parler de manière aussi publique est très difficile», explique-t-elle. Paris Hilton se présente comme une personne timide, loin de l’image donnée par le personnage qu’elle avoue incarner devant les caméras. «Être moi-même a été une expérience complètement différente, mais cela a aussi été thérapeutique dans un sens, car j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Je n’avais aucune idée pourquoi je suis ainsi, et aujourd’hui, je comprends mieux pourquoi», reconnaît-elle.

I've never been this open about my life before, but I'm finally ready to share my truth. Click link in my bio to watch the full trailer for my new documentary #ThisIsParis coming to @YouTube 9/14. https://t.co/idK6J9a4n7 #YouTubeOriginals pic.twitter.com/ClXJd9R0Lj

— Paris Hilton (@ParisHilton) August 17, 2020