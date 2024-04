«L'Homme Aux Mille Visages» : qui est cet incroyable imposteur ayant inspiré le documentaire, en salles ce mercredi ?

Le documentaire «L'Homme Aux Mille Visages» de Sonia Kronlund, sort ce mercredi 17 avril en salles. Une enquête qui revient sur l’une des plus grandes affaires d'escroqueries amoureuses de ces dernières années.

C’est un documentaire qui s’inscrit dans l’air du temps. Une époque dans laquelle les réseaux sociaux sont une véritable porte ouverte sur les rencontres amoureuses. Mais derrière les écrans, il est possible de faire croire n’importe quoi à n’importe qui. C’est sous cet angle que la journaliste Sonia Kronlund dépeint «L’Homme Aux Mille Visages» dans un documentaire inspiré de son livre, qui sort en salles ce mercredi 17 avril.

De multiples identités

Il se présente comme Alexandre, Ricardo, ou encore Daniel. Cet homme aux multiples identités est en réalité un escroc, un homme aux multiples casquettes, s’inventant une nouvelle fonction au fil de ses rencontres faussement amoureuses. Marianne pense qu’il est chirurgien thoracique. Pour Nicole, il est argentin et médecin dans l’armée. Aux yeux de Kasia, il est ingénieur et travaille à Paris. De son côté, Bruna pense qu’il est médecin. Carolina, elle, croit qu’elle entretient une relation avec un Brésilien ingénieur chez Peugeot. Toutes ces femmes ont entretenu une relation avec le même homme, durant la même période.

La découverte par Sonia Kronlund

Sonia Kronlund découvre cette histoire d’imposture en 2017. Marianne, l’une des victimes de l’escroc, est reçue dans le cadre de l’émission «Les pieds sur terre» sur France Culture, animée par la journaliste. À cette époque, elle raconte qu’après cinq mois de grossesse, elle n’arrivait plus à joindre son supposé compagnon. Elle a alors tenté d’appeler sa famille, mais aucun numéro n'était valide. Elle décide de se connecter sur l’ordinateur de son partenaire et découvre qu’il possède une vingtaine de comptes mail, des dizaines de pages Facebook différentes et qu'il correspond avec des femmes dans cinq ou six pays. Au fur-et-à-mesure, toutes les femmes concernées apprennent la vérité.

en écho à son histoire personnelle

Après l’émission, la journaliste garde en tête cette histoire, qui fait écho à la sienne. «Les hommes que j’ai aimés étaient souvent malhonnêtes, menteurs, manipulateurs. Plus jeune, j'ai moi-même vécu avec un Anglais qui se faisait passer pour américain et qui, alors qu'il disait travailler, passait ses journées en bibliothèque. C’est pourquoi lorsque Marianne m’a contactée et que j’ai découvert l’histoire de Ricardo, elle s’est imposée à moi comme un nouvel objet à l’intérieur d’une quête personnelle, sinueuse et sans fin», explique-t-elle sur les premières pages de ce qui était alors un livre.

La réalisatrice se lance alors un défi : retrouver ces femmes et l'imposteur, avec l’aide d’un détective privé. En résulte un long-métrage passionnant, où la réalité dépasse largement la fiction.