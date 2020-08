The Boys : un acteur de la série «Supernatural» dans la saison 3

La star de la série «Supernatural», Jensen Ackles, rejoindra le casting de «The Boys» dans la saison 3. Il incarnera le rôle de Soldier Boy, le tout premier super-héros dont les exploits remontant à la Seconde Guerre Mondiale.

C’est un nouveau tournant dans la carrière de Jensen Ackles. Il retrouvera par en effet Eric Kripke, le showrunner et producteur exécutif de The Boys, et co-créateur de Supernatural, au moment même où la série dont il était la star s’apprête à toucher à sa conclusion, après la diffusion de la saison 15 qui doit débuter cet automne.

«Quand j’étais enfant, j’ai fait le rêve fou, et impossible, d’assurer à Jensen Ackles un emploi bien rémunéré. Je suis heureux d’annoncer que ce rêve vient de se réaliser. Jensen est un acteur formidable, et une personne encore meilleure, il a une odeur de cookie tiède aux pépites de chocolat, et je le considère comme un frère. En tant que Soldier Boy, le premier des super-héros, il va apporter beaucoup d’humour, de pathos, et de danger à ce rôle. Je suis impatient de le retrouver sur le tournage une nouvelle fois, et de mettre un peu de Supernatural à The Boys», a réagi avec humour Eric Kripke dans un comminuqué.

C’est via une vidéo publiée sur Instagram que l’acteur a, lui, partagé la nouvelle avec ses fans.

Pour rappel, la saison 2 de The Boys sera mis en ligne dès le 4 septembre prochain sur Amazon Prime Video. Aucune date de diffusion de la saison 3 n’a été révélée pour le moment.