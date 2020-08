«Cher Journal» : Canal+ dévoile la bande-annonce de son nouveau programme court

Canal+ dévoile la bande-annonce du nouveau programme court qu’elle diffusera tous les dimanches à 12h40 avant « Clique ».

La comédienne Anna Apter, aperçue notamment dans des vidéos qui démontent les clichés sexistes au côté de son amie l’humoriste Laura Felpin, ainsi que dans des sketches de Golden Moustache, dévoile son journal de confinement.

La trentenaire, adepte du second degré et de l’humour absurde, y livre ses réflexions sur des thèmes aussi divers et variés que le patriarcat, la liberté, ou les masques… Le résultat est drôle sans être dénué de sérieux ni de poésie, tant et si bien que « Cher Journal » est un petit bijou finement ciselé extrêmement addictif.

C’est le producteur Kyan Khojandi (« Bref ») qui en parle d’ailleurs le mieux : « Très heureux de produire ce nouveau programme écrit et incarné par @annaapter avec les équipes de @jaadproductions d’ @arnaudchautard. C’est drôle, subtil et émouvant. J’espère que ça vous plaira »

Le pitch : « Pourquoi vivre sa vie quand on peut l’écrire ? Anna, en colocation avec son chien et son ennui, se livre à son journal intime, qu’elle laisse trainer à la vue de tous, pour pouvoir se plaindre du voyeurisme des gens qui l’entourent. Entre questions existentielles et douce mélancolie, Cher journal trace le portrait d’une jeune femme un peu décalée mais toujours pertinente ».

La bande-annonce :

Et deux épisodes pour le plaisir :

