The Voice Kids : Jérémy, le sosie vocal de Claude François, impressionne le jury

A 14 ans, il sait imiter à la perfection la légendaire voix de Claude François. Jeremy a bluffé le jury de The Voice Kids avec sa reprise de «Chanteur Malheureux».

Dès les premières notes, on pouvait voir Kendji Girac écarquiller les yeux. Florent Pagny et Jenifer affichaient le même visage circonspect. «C'est pas un petit !» s'est écrié Soprano. Le jury s'est retrouvé chamboulé par cette voix qui semblait venir tout droit d'un coffre d'adulte... et des années 1970. Poussée par la curiosité, Jennifer a fini par se retourner... et découvrir le pot-aux-roses. Devant elle se tenait en fait un jeune adolescent aux grands yeux bleus et aux cheveux blonds, dans un sweat-shirt. «C'est pas une blague (...) C'est donc un enfant», s'est exclamée Jenifer.

une performance saluee

Epoustouflés par son interprétation, les quatre membres du jury se sont levés pour applaudir Jeremy. Le jeune prodige a rejoint l'équipe de talents de Jenifer, à la grande fierté de cette dernière.

«C'est naturel, c'est ma voix. Je ne me suis pas levé un matin en imitant la voix de Claude François (...). D'ailleurs je ne pense pas avoir la voix de Claude François, je sais juste que c'est la mienne», a-t-il expliqué à 20minutes. Il voit en l'icône de la chanson «un modèle». «Tout ce que j'ai pu faire artistiquement est inspiré de Claude François mais je n'écoute pas que ses chansons», a-t-il confié.