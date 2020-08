The Voice : Vianney officialise sa présence en tant que coach, Florent Pagny fait son retour

Après deux ans d’absence, Florent Pagny fera son retour dans son fauteuil rouge dans la prochaine saison de «The Voice, attendue sur TF1 en 2021. Et il aura le plaisir d’accueillir un nouveau venu à ses côtés en la personne de Vianney.

Une présence dans le télécrochet de la première chaîne que le chanteur de 29 ans a officialisé sur son compte Instagram, accompagné d’un texte expliquant ses motivations.

«Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges. Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année», écrit-il notamment.

Vianney aura déjà un avant-goût de son nouveau rôle dès le mois d’octobre prochain, puisqu’il participera à The Voice Kids en tant que mentor, et viendra prêter main forte à Kendji Girac lors des coachings avec son équipe afin de les préparer pour les «battles».