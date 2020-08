La maison des parents : France 4 lance le premier mag consacré à l’éducation des moins de 18 ans

France 4 annonce le lancement le 14 septembre à 14h de «La Maison des Parents», «premier magazine quotidien parental consacré au développement, à l’éducation et à la scolarité des enfants de moins de 18 ans».

L'enfance, l’adolescence, et la période elle aussi parfois complexe de la pré-adolescence, sont autant de passages décisifs dans la vie de nos bambins sur lesquels l’émission projette de se pencher. L'idée est de donner des clés pour traverser au mieux ces moments où se joue la construction de la personnalité des plus jeunes, ces années cruciales au cours desquelles le sentiment d’incompréhension qui s’installe parfois, tant du côté des parents que des enfants, peut être néfaste à leur développment.

«Le manque de confiance en soi, les incivilités du quotidien, l’acceptation des différences, les difficultés scolaires, les sujets à cerner sont nombreux…», explique France TV. Entourés de spécialistes, les visages bien connus de La Maison des Maternelles, Agathe Lecaron, accompagnée de Marie Perarnau, Benjamin Muller et d'une nouvelle coéquipière en la personne de Yasmine Oughlis, répondront aux questionnements des parents afin qu’ils guident au mieux leurs enfants vers l’âge adulte.

Les premiers numéros aborderont notamment les questions capitales autour du téléphone portable et des réseaux sociaux, du début de la crise d’adolescence, des premiers chagrins d’amour ou encore de la rentrée post-Covid et des changements qui bouleversent nos vies et celles de nos enfants.

Ce programme fait partie de la nouvelle offre de France 4 consacrée à la parentalité, qui accueillera par ailleurs dès le lundi 7 septembre, « La Maison des Maternelles » d’Agathe Lecaron, qui cette saison déménage de France 5 à France 4.