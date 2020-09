Les créateurs de «Game of Thrones» passent à la SF avec «Le problème à trois corps»

Un an après avoir signé avec Netflix pour y développer des films et des séries pour la plate-forme de streaming, David Benioff et D.B. Weiss préparent leur premier grand projet avec l’adaptation en série de la trilogie littéraire de science-fiction «Le Problème à trois corps».

Publiée en France en 2016 (ed. Actes Sud), cette œuvre signée par l’écrivain chinois Liu Cixin suit l’histoire de Ye Wenjie, une astrophysicienne prenant part à un programme de recherche visant à entrer en contact avec de potentielles civilisations extra-terrestres. Après avoir vu son père mourir des mains de la Garde rouge, garant de la Révolution Culturelle, et alors qu’elle se trouve elle-même en «rééducation», Ye Wenjie parvient à envoyer dans l’espace un message contenant des informations sur les humains.

Adulé par la critique, lauréat du Prix Hugo du meilleur roman en 2015, Le Problème à trois corps s’annonce comme un projet ambitieux pilotée par David Benioff et D.B. Weiss. Les deux hommes seront bien entourés, puisqu’on retrouvera l'actrice Rosamund Pike (Gone Girl), Brad Pitt (World War Z) ou encore Rian Johnson (Breaking Bad) à la production, ainsi qu'Alexander Woo (The Terror, saison 2), qui sera également présent à l'écriture. Liu Cixin tiendra le poste de consultant, tandis que Ken Liu occupera celui de responsable de la traduction anglaise de l’œuvre littéraire.

«La trilogie de Liu Cixin est l'œuvre de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lu, emmenant le lecteur des années 1960 à la fin des temps, de la vie sur notre pâle point bleu aux franges lointaines de notre univers. Nous avons hâte de passer les prochaines années de nos existences à lui donner vie pour les audiences autour du monde», se sont enthousiasmés David Benioff et D.B. Weiss à propos de ce projet qui bénéficiera d'un budget colossal.