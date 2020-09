Le Prince Harry et Meghan Markle signent un méga contrat pour développer des séries

Après le couple Obama, Netflix vient d’annoncer le recrutement du Prince Harry et de Meghan Markle. Les ex-duc et duchesse de Sussex vont développer des séries, des documentaires, des films, ou encore des programmes destinés aux enfants pour la plate-forme de streaming.

Selon les informations exclusives révélées par le site américain du New York Times, le couple royal a signé un contrat de plusieurs années – et richement rémunéré (aucun montant officiel n’a été dévoilé évidemment) – via la société de production qu’ils viennent de fonder.

«Nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l'esprit humain : du courage, de la résilience et du besoin de connexion. Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, nous nous concentrerons sur de la création de contenu qui informe, mais aussi donne de l'espoir. En tant que nouveaux parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous. Nous sommes ravis de travailler avec Ted Sarandos et l'équipe de Netflix dont la portée sans précédent nous aidera à partager un contenu percutant et inspirant», précise le Prince Harry et Meghan Markle dans un communiqué.

Actuellement, deux projets seraient déjà en cours de développement, à savoir «une série documentaire innovante sur la nature et une série animée qui célèbre les femmes inspirantes», apprend-t-on également. Chez Netflix, cette signature ultra-médiatique suscite bien évidemment fierté et enthousiasme, à tel point qu’ils n’hésitent pas à les appeler par leurs prénoms dans leur communication officielle.

«Harry et Meghan ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier par leur authenticité, leur optimisme et leur leadership. Nous sommes incroyablement fiers qu'ils aient choisi Netflix comme maison pour leurs créations et sommes ravis de raconter avec eux des histoires qui pourront aider à renforcer la résilience et à accroître la compréhension dans le monde entier», précise la plate-forme de streaming dans un communiqué.

Et pour ceux qui se poseraient (encore) la question, sachez que Meghan Markle – qui a été révélée au grand public pour avoir joué dans la série à succès Suits – a confirmé une nouvelle fois qu’elle n’avait nullement l’intention de reprendre un quelconque rôle à l’écran. Voilà.