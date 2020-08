Les frais exorbitants de la nouvelle propriété de Meghan Markle et du Prince Harry

Une facture salée. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont déménagé dans une nouvelle maison située à Santa Barbara, près de Los Angeles, en Californie. Une villa cossue qui a coûté pas moins de 14,7 millions de dollars, soit 12,4 millions d'euros.

Ce qui a poussé poussé le couple à faire un prêt immobiliser pour 40.000 dollars par mois, soit 34.000 euros, selon le Daily Mail.

Pour s'offrir cette villa, le tabloïd précise que le prince Charles, père du prince Harry aurait payé une bonne partie du montant.

Mais au-delà du coût d'achat de ce manoir, c'est l'entretien de la bâtisse et la sécurité des lieux qui vont coûter le plus cher à ce jeune couple. En effet, Meghan Markle et le prince Harry devront débourser pas moins de 68.000 dollars de taxe foncière, soit 57.563 euros, sans compter les frais pour leur sécurité, selon le Daily Mail.

Malgré le budget astronomique, le duc et la duchesse du Sussex «se sentent fiers d'avoir déménagé seuls», et d'avoir acheté leur maison «sans l'aide de la famille», rapporte une source au Daily Mail. Un petit tacle pour démentir au passage l'aide financière du père de Harry.