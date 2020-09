Dormir à tout prix : un documentaire pour mieux comprendre les troubles du sommeil

Le documentaire «Dormir à tout prix» propose un tour d’horizon des dernières découvertes scientifiques sur les troubles du sommeil. Et fait le point sur les alternatives, de plus en plus nombreuses, aux somnifères.

Bien que dormir représente un tiers de l’existence, la vie moderne est venue durablement influencer cette activité pourtant éminemment nécessaire à la régulation du métabolisme. C’est ainsi que ces 50 dernières années, une perte d’une heure et demi de sommeil par nuit a été enregistrée. Une souffrance pour le corps humain qui, en réponse au stress, à la sédentarité, aux horaires de travail décalés, aux éclairages néfastes, réagit à travers une multiplication des troubles du sommeil, de l’insomnie en passant par l’apnée nocturne ou la narcolepsie.

«Le premier coup de bélier a été l’apparition de l’éclairage artificiel. Il a permis de s’exposer à la lumière à n’importe quelle heure de la nuit, ce qui est contraire à notre physiologie. Nos rythmes circadiens, définis par l’alternance entre la veille et le sommeil sur une durée de vingt-quatre heures, sont en effet régis par la lumière naturelle», explique notamment Emmanuel Mignot, spécialiste de la narcolepsie et directeur du Stanford Center for Sleep Sciences and Medicine en Californie, qui intervient dans le documentaire.

«Le deuxième facteur concerne nos modes de vie générateurs d’anxiété, de stress, mais aussi d’excitation. Nous sommes désormais constamment connectés aux autres, via notamment les smartphones. Les moments pour se relaxer, se dissocier du monde moderne apparaissent de plus en plus rares. Nous avons ainsi tendance à sacrifier notre sommeil au profit d’autres activités», poursuit-il.

Le manque de sommeil peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé, puisqu’il augmente les risques d’obésité, de diabète ou même de la maladie d’Alzheimer, comme l’a démontré la chercheuse Maiken Nedergaard de l’université de Rochester. Aujourd’hui, de nombreuses recherches sont menées pour répondre aux troubles du sommeil, en tentant notamment de trouver une alternative aux somnifères, qui sont addictifs et néfastes pour la mémoire.

Les solutions alternatives existent, comme la thérapie de groupe, la méditation pleine conscience, la sophrologie, les micro-siestes, ou encore la lumino-thérapie. La Haute Autorité de santé préconise elle-même ces pratiques plutôt que la prise de somnifères. Et pourtant. L’assurance maladie continue aujourd’hui de rembourser ces derniers, mais pas les autres méthodes. Quelle sont les dernières avancées scientifiques sur les troubles du sommeil ? Chercheurs, patients et experts témoignent dans ce documentaire passionnant et riche en information.

Dormir à tout prix, à partir du 22 septembre sur Arte.tv et le 29 septembre à 20H50 sur Arte.