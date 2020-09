Koh-Lanta : Bertrand-Kamal révèle être atteint d’un cancer

Sa joie de vivre communicative lui a attiré la sympathie de ses partenaires de jeu et des téléspectateurs de la nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement diffusée sur TF1. Bertrand-Kamal, 30 ans, annonce être atteint d’un cancer.

Dans l’émission enregistrée il y a un an, le jeune homme de 30 ans originaire de Dijon où il exerce la profession d’animateur est à la tête de l’équipe verte de l’Est. «Je suis tombé malade après l’aventure, je suis en plein combat contre la maladie. Ça va forcément se savoir, alors je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté», a-t-il fait savoir tout récemment au cours d’une interview pour Le Bien Public.

Quant au tournage de Koh-Lanta en lui-même, le jeune homme a fait part de ses impressions. «C’est une aventure humaine exceptionnelle » s’est-il enthousiasmé. « On y croit que quand on est dedans. Je ne m’attendais pas à ce que ça soit aussi dur. C’est plus dur et plus beau que ce que je pensais. On en prend plein les yeux ».