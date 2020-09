Mort de Chadwick Boseman : TF1 lui rend hommage en diffusant Black Panther

Alors que Chadwick Boseman, l’interprète principal de « Black Panther » est décédé le 28 août dernier, TF1 propose aux téléspectateurs de voir ou revoir le film le 20 septembre prochain.

La disparition de l’acteur, emporté par le cancer du côlon qui le rongeait depuis quatre ans, a laissé Hollywood et ses fans sous le choc, en témoigne les nombreux hommages qui lui ont été rendus, ainsi que son dernier tweet devenu le plus « liké » de tous les temps.

TF1 leur offrira le 20 septembre à 21h05 l’occasion de le (re)voir dans le rôle de panthère noire qui a fait de lui une superstar mondiale. L’acteur y donnait la réplique à Michael B. Jordan et Lupita Nyong’o.

Le pitch : T'Challa, alias Black Panther, est de retour au Wakanda pour succéder à son père et devenir le nouveau roi de son pays. Hélas, des ennemis conspirent pour anéantir cette nation africaine très avancée sur le plan technologique, et Black Panther doit trouver des alliés avant que son territoire ne soit en proie à un conflit mondial…

Réalisé par Ryan Coogler en 2018, « Black Panther » a dépassé toutes les attentes en termes de succès en récoltant plus de 1,2 milliard de recettes dans le monde. Film de super héros au casting majoritairement noir et mettant à l’honneur la culture africaine, il a même permis - et ce pour la première fois pour un film de ce genre - d’obtenir une nomination à l’Oscar du meilleur film.

Le tournage de Black Panther 2 était prévu en 2021. Marvel, qui ignorait que la star se battait contre un cancer depuis des années, a fait savoir qu’il faudrait du temps désormais pour savoir comment faire perdurer le personnage sans son interprète iconique, et qu'elle devait réfléchir à comment rendre un hommage à la mesure de son aura, mais aussi du courage qui l’a habité jusqu’à son dernier souffle. Une semaine avant sa mort, l’acteur avait en effet prévu de reprendre l’entrainement pour tourner ce second volet.