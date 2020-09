Plus belle la vie : les téléspectateurs critiquent sévèrement le nouveau générique

Pour son retour à l’antenne sur France 3, «Plus belle la vie» a présenté un nouveau générique. Un changement qui est loin d’avoir convaincu les fans du feuilleton. Et ces derniers n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Si les paroles de la chanson ne changent pas, l’interprète, elle, oui. Avant, le fameux «On n'est vraiment rien sans elle… Qu'on soit noir ou blanc… Si on tend la main pour elle… La vie est, tellement, plus belle !», sonnait au son de la voix de Jessica Flores. Et ce depuis le mois de juillet 2008. La mélodie, elle, avait déjà été modifiée en 2015.

Ce lundi 7 septembre, c’est une nouvelle artiste qui poussait la chanson du générique, Romy Teissedre, sur une mélodie modernisée, et de nouvelles images d’illustrations. La couleur dominante passant du rose au jaune.

Une nouvelle proposition qui n’a manifestement pas emballé les mordus du feuilleton. Certains proposant même de lancer une pétition pour obliger France 3 à revenir à l’ancienne version.

venez on fait une petition pour remettre l'ancien générique de plus belle la vie svp c'est quoi ces bêtises ?? — Namiko (@nournonce) September 8, 2020

Pourquoi personne ne parle du nouveau générique de plus belle la vie ?



C'est un scandale — Kiwi & Watermelon + #DKDC (@DerekMVkm) September 7, 2020

C’est quoi ce bordel la ils ont changé le générique de plus belle la vie jvais écrire à France 3 tout de suite — kyou (@iaamja) September 6, 2020

C’est quoi le nvx générique tt pourri de plus belle la vie la ( critiquez pas oui je regarde encore pblv) — linaa (@llinaa_4) September 7, 2020

La production de Plus belle la vie avait pourtant prévenu de l’arrivée imminente de ce nouveau générique. Dans une interview accordée au site Puremédias cet été, la productrice Géraldine Gendre avait expliqué vouloir «présenter ce nouveau générique au bon moment». Mieux encore, ce n’est pas un, mais cinq génériques différents – un pour chaque jour de la semaine – qui attendent les téléspectateurs. Toujours sur le site de Puremédias, la production savait que ce changement allait faire débat auprès des fans du feuilleton.

«Ce générique leur appartient, mais il faut qu'ils l'adoptent. Les débuts sont souvent délicats», explique Virginie Izard, directrice d'exploitation de Studios de Marseille en charge, notamment, de la post-production qui explique avoir voulu, avec ce changement, remettre le générique «au goût du jour».