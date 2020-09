Demain nous appartient : bientôt un crossover avec le spin-off

Avant de lancer, a priori en octobre, son second feuilleton quotidien intitulé « Ici tout commence », TF1 va prochainement introduire quelques-uns des personnages dans la série-mère « Demain nous appartient ».

C’est ce lundi 28 septembre qu’Armand - décrit comme un « grand chef cuisinier charismatique » - fera sa première apparition à l’écran relève Allociné. Le personnage incarné par Francis Huster se rendra à Sète et cette visite sera liée à trois autres personnages d’Ici Tout commence, à savoir Enzo, Salomé et Anaïs, respectivement interprétés par Azize Diabate, Aurélie Pons, et Julie Sassoust.

Auguste Armand tentera de se rapprocher de Rose, « ce qui pourrait expliquer par la suite le transfert de Vanessa Demouy de Demain nous appartient vers le spin-off », analyse Allociné. Maxime sera quant à lui troublé par une élève du célèbre institut culinaire Auguste Armand, lieu qui servira de décor principal à Ici tout commence, et que devrait rejoindre le personnage de Maxime (Clément Rémiens).

Cette école d’excellence en matière de gastronomie accueillera de nombreux autres personnages joués notamment par Agustin Galiana, Elsa Lunghini, Terence Telle et Bruno Putzulu.