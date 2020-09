Lily Allen dévoile les photos de son mariage avec David Harbour (Stranger Things)

La chanteuse anglaise Lily Allen a dévoilé des photos de son mariage avec l’acteur américain David Harbour.

Les deux amoureux ont décidé de s’unir lors d’une cérémonie intime à Las Vegas, dans la célèbre chapelle de Graceland où Elvis et Priscilla Presley avaient échangé leurs vœux de mariage. Comme de tradition dans cette ville spécialisée dans les mariages express, un sosie d'Elvis a pris le micro.

Lily Allen portait une robe Dior à double boutonnage.

L'émotion a ouvert l’appétit de la chanteuse qui n’a jamais vraiment eu peur de ne plus pouvoir entrer dans sa robe…

Séparé en 2019 de l'actrice et chanteuse américaine Alison Sudol, l'acteur de Stranger Things a lui aussi partagé quelques clichés de cette journée pas comme les autres. « Lors d’une cérémonie célébrée par le King lui-même, la princesse du peuple s’est mariée à son dévoué, de basse naissance mais détenteur d’une carte de crédit lors d’une magnifique cérémonie éclairée par le ciel rempli de cendres, que l’on doit à un État en feu à quelques kilomètres de là, le tout en pleine pandémie mondiale. Des rafraîchissements ont été servis lors d’une petite réception qui a suivie », a-t-il écrit en légende d’une photo sur laquelle il tient sa belle dans les bras.

Le couple concrétise ainsi son rêve de s’unir pour le meilleur et pour le pire. Plus tôt dans la semaine, TMZ avait dévoilé qu’ils avaient obtenu une licence de mariage qui les autorisait à se marier dans l'année. Le moins que l’on puisse dire c’est que tout est allé très vite entre eux, les dix ans qui les sépare n'étant manifestement pas un obstacle.

Lily Allen et David Harbour se fréquentent officiellement depuis un an et demi. Les fiançailles auraient eu lieu en novembre, témoignent des fans, qui ont à cette époque repéré une bague à la main de la chanteuse. Le couple, qui n’hésite pas à s’échanger des baisers fougueux dans les rues de New York, avait fait sa première apparition publique officielle à Disneyland en Floride quelque temps après la rupture de Lily Allen avec le DJ Meridian Dan. Il s’agit d’un second mariage pour la star britannique, déjà mariée au décorateur Sam Cooper en 2011, et avec qui elle a eu Marnie Rose (7 ans) et Ethel Mary (8 ans). Deux charmantes petites filles qui ont eu l’occasion de partir en vacances avec leur maman et leur beau-père en Croatie cet été.