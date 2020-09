Mort de Bertrand-Kamal : le déchirant hommage d’Hadja après les obsèques de son co-équipier dans Koh-Lanta

Les obsèques de Bertrand-Kamal, aventurier de Koh-Lanta Les 4 terres, se sont déroulées en présence de la famille et des proches, dont l’animateur Denis Brogniart et sa co-équipière Hadja, qui lui rend ce mercredi 16 septembre un bouleversant hommage.

«Repose en paix mon frère, tu as eu l'enterrement que tu méritais... Quel bel hommage, et ce monde venu pour toi, pour te dire au revoir une dernière fois... C'était incroyable à voir le nombre de personne qui t'aimait, pour qui tu comptais, que tu as aidé dans des moments difficiles…», a-t-elle commencé par écrire avant de poursuivre ainsi : « Et de voir le courage de tes parents Samir et Annick, de ton frère Hugo et de ta soeur Elodie... Des personnes merveilleuses et incroyablement courageuses qui ont essayé d'être souriants toute la journée même si c'était très difficile pour eux... Une famille à ton image mon ami, belle, souriante et pleine d'énergie ! Je retiendrai cette belle phrase de ton papa Samir : ‘Vous êtes tous venus dire au revoir à Bertrand-Kamal, Bertrand, Kamal ou Beka. Il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens et notre religion commune est l'amour, l'amour pour notre Beka. Nous t'aimons Beka, je t'aime Beka. Repose en paix’».

Survenu le 9 septembre dernier, le décès de Bertrand-Kamal, candidat de la saison les 4 Terres de Koh-Lanta diffusée actuellement sur TF1, a bouleversé l’animateur Denis Brogniart avec qui il s’était lié d’une profonde amitié. Mais aussi les internautes, choqués de voir le jovial jeune homme fauché en pleine jeunesse par un cancer, tout comme ses coéquipiers, à commencer par Hadja qui a vécu l’aventure Koh-Lanta à ses côtés dans l’équipe verte. Restée proche de lui jusqu’à la fin, Hadja a récemment appelé les fans de l’émission à respecter cette période de deuil en ne créant pas de polémiques inutiles.