Mylène Farmer : la bande annonce alléchante du documentaire consacrée à la chanteuse

Après plusieurs teasers intrigants, la série documentaire Mylène Farmer, l’Ultime Création se dévoile dans une première bande annonce envoûtante dans laquelle l’artiste se raconte en toute intimité.

Attendue sur Amazon Prime Video le 25 septembre prochain, cette série documentaire en trois parties réalisée par Mathieu Spadaro promet de donner aux fans un accès inégalée à Mylène Farmer dans son travail de création, et dans l’intimité des coulisses. On peut la voir en présence de ses danseurs lors des répétitions d’un spectacle qui a attiré plus d’1 million de spectateurs entre la série de concerts, et la diffusion de sa captation au cinéma et à la télévision.

«C'est le bon moment. M'approcher de vous. Plus près. De plus en plus près. Nous avons travaillé sans relâche. L'envie de surprendre, de dynamiter les codes établis. Nous avons partagé ensemble tellement d'aventures. Nous avons partagé des moments de grande complicité, de vraie amitié. Je suis faite de mes rêves, de mes désirs et de cette puissance absolue d'aimer et d'être aimée», explique Mylène Farmer dans cette bande annonce, elle qui signe la voix-off des trois épisodes.