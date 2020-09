Objectif Top Chef : M6 dévoile la date du retour de l’émission

C’est le 12 octobre prochain que le concours culinaire «Objectif Top Chef» reviendra sur M6. Une sixième édition toujours incarnée par le chef Philippe Etchebest.

Les téléspectateurs vont découvrir une centaine d’apprentis et d’amateurs passionnés qui vont tout mettre en œuvre afin d’obtenir une place dans sa brigade dans l’émission Top Chef. Une nouvelle saison qui se placera sous le signe du terroir, de l’écologie et de l’agriculture, selon Philippe Etchebest.

«On a mis sur l'accent sur le terroir, l'écologie et l'agriculture. Je pense qu'avec tout ce qu'il s'est passé, c'était d'autant plus légitime de mettre un gros coup de projecteur sur le monde artisanal et des producteurs. Une trentaine d'agriculteurs et de producteurs sont venus nous rejoindre et nous ont apporté des produits d'une grande qualité», explique-t-il.

Aussi, lors de la semaine de la grande finale, le chef sera entouré de grandes personnalités à la démarche éco-responsable, comme Glenn Viel, Christopher Coutanceau, Régis Marcon, Chefs 3 étoiles et feuille verte, Stéphanie Le Quellec et Christophe Aribert, Chefs 2 étoiles, ou encore Jessica Prealpato, la meilleure pâtissière du monde en 2019 à seulement 32 ans.

Philippe Etchebest a également convié le comédien/réalisateur/scénariste Guillaume Canet, qui a lancé il y a quelques mois la chaîne cultivonsnous.tv, à ses côtés. Une décision qui peut sembler étonnante de sa part, mais que Philippe Etchebest justifie par l’engagement de Guillaume Canet auprès des producteurs et des agriculteurs.

«C'est la première fois que j'invite quelqu'un comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas fait car il n'y avait aucun intérêt de faire venir des people. Guillaume Canet a un vrai engagement, il soutient les producteurs et les agriculteurs. J'ai eu l'occasion de voir son film "Au nom de la terre" qui m'a beaucoup touché. Il produit une chaîne avec des agriculteurs. Je voulais lui faire rencontrer des gens. Je l'ai fait intervenir avec Arnaud Bourgeois, un producteur de Dordogne. Il est très intéressé de voir ça et de découvrir d'autres choses», précise-t-il à Télé Loisirs.