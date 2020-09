Disney+ : le documentaire «Chadwick Boseman : Hommage à un roi» disponible dès vendredi

Disney+ rendra hommage à Chadwick Boseman avec la mise en ligne du documentaire «Hommage à un roi» dès ce vendredi 25 septembre. Un film qui retrace sa carrière et met en perspective l’héritage culturelle laissé par le comédien.

Le documentaire Chadwick Boseman : Hommage à un roi a été initialement diffusé le 30 août dernier sur la chaîne américaine ABC (et mis en ligne sur le Disney+ US dans la foulée), soit seulement deux jours après l’annonce de sa mort à 43 ans suite à une longue bataille contre un cancer du côlon diagnostiqué en 2016 qui l’avait obligé à suivre un chimiothérapie entre les tournages de nombreux films. Durant cette période, Chadwick Boseman a notamment incarné T’Challa, le personnage principal du film Marvel Black Panther, à quatre reprises.

À jamais notre roi. pic.twitter.com/scynHW8T02 — Marvel FR (@MarvelFR) September 1, 2020

Incarnée par l’animatrice Robin Roberts, ce film contient de nombreux témoignages, dont ceux des acteurs qui ont travaillé à ses côtés – et qui ignoraient tout de sa maladie – de ses amis à Hollywood, de ses fans, ou encore de personnalités politiques qui l’ont côtoyé. Il permet également de mettre en lumière ses autres performances d’acteur dans des films marquants, notamment 42 (2013) consacré à la légende du baseball Jackie Robinson, mais aussi Get On Up (2014) dans lequel il incarne avec une énergie débordante l’icône du funk, James Brown.

Rediffusé le 20 septembre dernier sur TF1, Black Panther avait réuni plus de 4 millions de téléspectateurs.