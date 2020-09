Meghan Markle et le Prince Harry bientôt héros d’une télé-réalité ?

Tous leurs faits et gestes sont déjà scrutés à la loupe, mais Meghan Markle et le Prince Harry auraient décidé d’aller encore plus loin en participant à une émission de télé-réalité destinée à Netflix, annonce le Sun.

«L'objectif de cette entreprise serait de donner un aperçu de leur vie aux gens (…) Meghan aimerait vraiment que les gens voient qui elle est ‘vraiment’ », affirme une source interrogée par le tabloïd britannique, qui précise tout de même que l’entreprise ne devrait pas ressembler au grand déballage des Kardashian : « ce sera de bon goût.»

Si cette décision est de nature à étonner les observateurs royaux, qui rappellent que le départ du couple loin du Royaume-Uni était destiné à leur garantir plus d'intimité, une autre source trouve l’initiative évidente : «Ils ont peut-être eu toutes ces idées nobles sur la production de documentaires mettant en évidence les causes environnementales et les écarts de pauvreté, mais c'est évident que Netflix veut qu'ils donnent également de leur personne».

A l’époque de la signature de leur contrat, estimé à une centaine de millions de dollars avec la plateforme Netflix, Meghan Markle et le Prince Harry avaient fait savoir qu’ils souhaitaient « faire la lumière sur les gens et les causes qui leur tenaient à cœur ».

Le Sun détaille que les ducs de Sussex, démissionnaires de la couronne britannique et installés depuis quelques mois en Californie, devraient être suivis pendant trois mois pour « donner aux gens un aperçu de leur vie (mais surtout) montrer tout le travail de charité qu'ils font ».

Que pensera la Reine Elizabeth II de ce projet ? Cette dernière aurait déjà très peu goûté à l’appel du couple dans le Time destiné à encourager les Américains à se rendre aux urnes (et mettre fin à la présidence de Donald Trump). Buckingham verrait en cela une ingérence dans les affaires politiques internationales qui ne respecterait pas la neutralité de rigueur dans la famille royale, et rappelle que tous les commentaires du prince Harry sont désormais faits « à titre personnel ».