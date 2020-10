Disney+ : une bande annonce pour la série documentaire «Marvel’s 616»

Disney+ vient de dévoiler la bande annonce de «Marvel’s 616», une série documentaire qui explore les coulisses de l’univers créatif de Marvel. Et qui sera disponible dès le 20 novembre prochain sur la plate-forme de streaming.

Déclinée en 8 épisodes, Marvel’s 616 se penche sur la richesse narrative de la marque la plus célèbre de super-héros, ses racines sociétales, son impact sur la culture-pop, et la manière dont les fans se sont appropriés cet univers bien particulier. Les téléspectateurs vont découvrir les témoignages de plusieurs artistes de comics, notamment des illustrateurs et des auteurs, ainsi que les héros «oubliés » des bandes dessinées ou encore les femmes pionnières de Marvel Comics.

La réalisation de chaque épisode a été confiée à un cinéaste en particulier, dont Alison Brie, David Gelb, Clay Jeter, Andrew Rossi, Sarah Ramos ou encore Bryan Oakes. La mise en ligne de l’intégralité des épisodes est prévue pour le 20 novembre prochain.