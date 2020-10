Miley Cyrus offre un concert Unplugged depuis son jardin pour MTV

C’est depuis le jardin de sa maison à Los Angeles que Miley Cyrus va réaliser un nouveau passage dans l’émission Unplugged de la chaîne américaine MTV. Une performance à découvrir en France dès le 17 octobre à 22h30.

La star de la pop interprètera ses plus grands tubes, dont le tout dernier morceau Midnight Sky, en version acoustique. Elle proposera également plusieurs reprises, notamment la chanson de Britney Spears Gimme More, ainsi que des morceaux de Pearl Jam, de The Cardigans, et bien d’autres. Et les fans savent pouvoir compter sur le sens du spectacle de Miley Cyrus pour offrir un performance scénique inoubliable.

Miley Cyrus avait déjà participé à MTV Unplugged – qui a bâti sa réputation autour des concerts d’anthologie offerts au fil des années par Nirvana, Mariah Carey, Bon Jovi ou encore Lauryn Hill – en 2014, en compagnie de Madonna.

Les fans français pourront découvrir ce nouveau concert le samedi 17 octobre à 22h30 sur la chaîne MTV France. Une rediffusion est également prévue le 19 octobre à 20h55 sur MTV Hits.