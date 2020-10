The Boys : le créateur de la série fait des révélations sur le spin-off

Dans un entretien avec le site américain TheWrap, Eric Kripke a fait de nouvelles révélations à propos du spin-off de «The Boys», qui suivra la formation de jeunes super-héros à l’Université.

Selon le créateur et showrunner de la série à succès d’Amazon Prime Video, cette série dérivée promet de s’inspirer «vaguement» des G-Men, une parodie des X-Men imaginée par Darick Robertson et Garth Ennis dans plusieurs numéros du comics The Boys.

«Je dirais que c'est vaguement inspiré par un élément de la bande dessinée, qui est les G-Men. Une partie des G-Men concerne une sorte d'expérience éducative et universitaire. Et nous avons juste utilisé cela comme un point de départ, un peu similaire à The Boys, où nous prenons en quelque sorte une notion initiale, et nous partirons ensuite avec elle dans notre propre direction étrange», explique-t-il à TheWrap.

Erik Kripke explique que le spin-off permettra à la fois d’explorer une partie méconnue du monde de Vought, la multinationale surpuissante qui utilise les super-héros pour servir ses intérêts, mais aussi de traiter des problèmes que les étudiants peuvent rencontrer pendant leur cursus universitaire, et les problèmes qu'ils traversent à cet instant précis de leur existence précédant leur entrée dans l’âge adulte.

«Moi, Seth Rogen, Evan Goldberg et Craig Rosenberg, nous ne ressentons pas le besoin de créer des spin-off pour créer des spin-off. C'est juste que nous étions en train de discuter un jour et nous sommes tombés sur cette idée. Elle nous a tellement excité que nous l'avons proposée à Amazon. Parce que nous pensons qu'il y a une réelle opportunité de voir une autre partie du monde de Vought. Mais probablement, plus important encore, faire une série qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme The Boys, elle portera un regard sans concession sur la réalité, le but est de faire l'une des séries universitaires les plus réalistes qui soient. Faire vraiment face aux vrais problèmes de l'université et explorez vraiment la vie à cet âge, quand on rentre dans l'âge adulte», précise-t-il.