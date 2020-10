La Révolution : les premières minutes de la série événement dévoilées

Netflix vient de dévoiler les premières minutes de La Révolution, son ambitieuse série française à mi-chemin entre histoire et fantastique, qu’elle mettra en ligne ce 16 octobre.

Très attendue, cette Révolution est une uchronie aux images léchées dans laquelle le «sang bleu» est un virus qui va précipiter l’affrontement entre les nobles et le peuple.

La série événement a été écrite et créée par Aurélien Molas, à qui l’on doit déjà notamment Maroni, les fantômes du fleuve et Une île, avec Laetitia Casta. «La première saison est consacrée à la découverte d’une mystérieuse épidémie qui contamine la noblesse de France. Mis en danger par ce mal nouveau, le peuple n’a d’autre choix que de se protéger et prendre les armes », explique Aurélien Molas. « C’est dans ce contexte que s’inscrivent les trajectoires des personnages et leurs parcours initiatiques. Si la série débute comme un thriller, elle prend peu à peu une dimension politique et s’inscrit pleinement à mesure des épisodes dans le récit d’aventure. Saga historique, romance, drame intime, la série conjugue plusieurs genres pour devenir une fresque chorale portée par nos héros».

Le casting est composé d’Amir El Kacem (Hippocrate), Lionel Erdogan (On va s’aimer, un peu, beaucoup…), Marilou Aussiloux (Jeux d’influence), Isabel Gonzalez (Engrenages), Gaïa Weiss (Vikings), Dimitri Storoge (Les beaux mecs, Osmosis), ou encore Laurent Lucas (Les Témoins).

Le trailer :

Le synopsis : Royaume de France, 1787. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin – futur inventeur de la guillotine – découvre l’existence d’un nouveau virus : le sang bleu. La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles ? Voici la véritable histoire de la Révolution Française…

Les premières minutes :