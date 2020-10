Pourquoi Patrick Bruel est-il partout sur Twitter ?

Depuis quelques heures, une photo de Patrick Bruel, assis à une table de poker, se propage à toute vitesse sur Twitter. Un mème qui a, bien sûr, donné lieu à une multitude de détournements.

Sur le cliché, le chanteur est assis, concentré, cartes en main. Il a les yeux cachés par des lunettes noires, il porte des des écouteurs, et affiche sa plus belle poker face. Quelques éléments écrits sur la table nous permettent de déduire qu'il s'agit des World Series of Poker, organisées à l'hôtel Rio de Las Vegas, auxquelles Patrick Bruel a participé plusieurs fois.

Des détournements à mourir de rire

Depuis ce week-end, le cliché est ressorti des entrailles du Web, on ne sait pas trop comment, et les internautes s'en amusent.

Ne pas rendre son contrôle pour accuser le prof d’avoir perdu la copie pic.twitter.com/PXWsByQ3xh — LeBorz (@MajinBob13640) October 9, 2020

Prêter sa voiture en fond de réserve pour que le mec mette 20 balles d’essence. pic.twitter.com/Yjb3MAVxBY — Zedinho2 (@jijirestreint) October 12, 2020

La palme va sans doute à @GuillaumeTC, qui a concocté un de ses célèbres #Croisonsles en mélangeant Patrick Bruel et Emmanuel Macron, qui fait actuellement face à un brûlant dilemme.

Quand t'hésites entre un couvre feu à 20h ou à 22h.#CroisonsLes pic.twitter.com/rH7Ie5fnXT — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) October 13, 2020

Quant au chanteur, il s'est lui-même rendu compte de cet engouement subit, et s'en est amusé. Avec un succès monstre, puisque son message a été retweeté plus de 270.000 fois.

Moi quand je suis le dernier à m’apercevoir que je suis un mème... pic.twitter.com/pL6lA6eRfv — Patrick Bruel (@PatrickBruel) October 12, 2020

On aurait pu penser que le «coup" avait été mené par la marque Winamax, qui apparaît en gros sur le t-shirt de la star. Nous avons contacté la marque, qui dit n'être pour rien dans cette affaire.

Mais elle a bien évidemment profité de ce coup de projecteur pour faire la promo de sa série de vidéos «Dans la tête d'un pro», qui suit justement le quotidien des joueurs de poker.