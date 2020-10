Jake Gyllenhaal et Denis Villeneuve se retrouvent pour une mini-série sur HBO

La chaîne américaine HBO vient de donner son feu vert pour l’adaptation en minisérie du roman «The Son» de l’auteur norvégien Jo Nesbo. Un projet qui pourra compter sur la présence du comédien Jake Gyllenhaal et du réalisateur Denis Villeneuve à la production.

Le premier incarnera le rôle principal, tandis que le second s’occupera de la mise en scène, précise le site américain Deadline. Il s’agit de la troisième collaboration entre Jake Gyllenhall et Denis Villeneuve après Prisonners et Enemy, deux films sortis en salles en 2013. Cette adaptation sera pilotée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, le duo qui officie sur la série Westworld. Le scénario a été confié à la plume de Lenore Zion (Billions, Good Behavior).

L’histoire de The Son est centrée sur un détenu, Sonny, qui a accepté d’endosser la responsabilité de crimes qu’il n’a pas commis en échange de sa dose d’héroïne quotidienne. Par ce moyen, il tente d’oublier le suicide de son père, un policier corrompu. Un jour, un des prisonniers lui révèle la vérité sur la mort de son paternel. Sonny sort de sa torpeur, s’évade, et jure de faire payer le prix fort aux responsables.

Aucune information sur le nombre d’épisodes ou la mise en production, n’a été révélée pour le moment. La série sera diffusée sur la plate-forme de streaming HBO Max.