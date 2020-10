Star Wars : TF1 et TMC proposent de (re)voir l'intégralité de la saga

Après Harry Potter, Jurassic Park ou encore Le Seigneur des anneaux dont il a diffusé l’intégralité récemment, le groupe TF1 a décidé de faire plaisir aux fans de Star Wars en (re)programmant l’intégralité de la saga. La guerre des étoiles aura de nouveau lieu à partir de ce dimanche 25 octobre.

TF1 proposera ce jour-là à 21h05 l’épisode VIII – Les derniers Jedi. Puis TMC prendra le relais avec, chaque lundi à 21h15, un des sept autres volets (voir le calendrier ci-dessous).

L’occasion de se replonger dans l’univers culte créé par George Lucas et ses séquences inoubliables à l’instar de la course de modules dans La menace fantôme inspirée de la course de chars de Ben Hur, la bataille dans La revanche des Sith entre Obi-Wan et Anakin qui basculera dès lors définitivement dans le côté obscur, ou encore la plongée dans la tranchée de l’Etoile Noire dans Un nouvel Espoir qui a marqué à jamais les spectateurs qui l’ont découverte en 1977.

Le calendrier de diffusion complet :

Star Wars : Episode VIII – Les derniers Jedi le dimanche 25 octobre à 21h05 sur TF1

Star Wars : Episode I – La menace fantôme lundi 2 novembre à 21h15 sur TMC

Star Wars : Episode II – L’attaque des clones lundi 9 novembre à 21h15 sur TMC

Star Wars : Episode III – La revanche des Sith lundi 16 novembre à 21h15 sur TMC

Star Wars : Episode IV – Un nouvel Espoir lundi 23 novembre à 2h15 sur TMC

Star Wars : Episode V – L’Empire contre-attaque le lundi 30 novembre à 21h15 sur TMC

Star Wars : Episode VI – Le Retour du Jedi le lundi 7décembre à 2h15 sur TMC

Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force le lundi 14 décembre à 21h15 sur TMC