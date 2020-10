Plus Belle la Vie : Fabienne Carat quitte le feuilleton de France 3

Après quinze années dans la peau de Samia Nassri, un des personnages les plus populaires du feuilleton de France 3, Fabienne Carat quitte «Plus Belle la vie».

«J’interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l’ai beaucoup aimée, on s’est beaucoup apporté, mais aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter», a-t-elle expliqué dans une interview pour Télé Star. Une annonce surprenante pour les fans, d’autant que la comédienne de 41 ans assurait il y a seulement quelques mois à Pure People qu’elle resterait au casting de Plus Belle la vie «tant que son planning le lui permettrait».

Il faut dire que Fabienne Carat a récemment multiplié les projets, en publiant notamment le livre Danse avec la vie en mai dernier, et en participant au tournage de Section de recherches, série de TF1 dans laquelle elle incarne le commandant Jeanne Lorieux, engagée pour assumer l'intérim de Bernier pendant son arrêt maladie, mais à qui on proposera de rester malgré le retour de ce dernier.

L’actrice nourrit en outre des projets de chanteuse, comme elle l'avait aussi confié en mars dernier à Pure People, évoquant avec enthousiasme un projet d’album : «J’espère pouvoir le sortir pour la fin d'année. En tout cas, ça avance et je suis contente de ce que je raconte, c'est assez chouette.»

Samia Nassri, personnage historique de PBLV

Comment les scénaristes vont-ils mettre en scène le départ de Samia alors qu'elle est sur le point d’être au cœur d’une importante intrigue ? La question est épineuse, d’autant que son personnage a marqué l'histoire du feuilleton. Passée de policière à coach sportive, Samia a beaucoup fait vibrer les téléspectateurs avec ses histoires d’amour avec Boher (Stéphane Hénon). Tant que les téléspectateurs avaient du mal à faire la part des choses, comme l'actrice l'avait raconté à la presse belge à l'époque de la séparation du couple le plus populaire du Mistral : «Quand la production les a séparés (Samia et Boher, ndlr), ça a été très compliqué, même pour moi. Il y a des gens qui ont fait un amalgame, certains m’insultaient même ! Alors que je suis totalement impuissante face aux textes et face à ce qui se passait. C’est vrai que l’écriture a beaucoup terni l’image de Samia, donc la mienne un petit peu», avait-elle déclaré.

Le couple emblématique aura-t-il droit à une ultime réconciliation ? Attention spoilers : Samia, récemment élue adjointe au maire de Marseille devrait théoriquement prochainement épouser Adrien...

Quelle que soit la fin qui sera réservée à son personnage, Fabienne Carat espère que Samia s’éclipsera «en douceur». On verra prochainement si son souhait sera exaucé.