Mask Singer : Itziar Ituno (La Casa de Papel) se confie sur sa participation

Le divertissement de TF1 avait annoncé la participation d’une «star internationale» pour la saison 2 de Mask Singer. C’est l’actrice espagnole Itziar Ituño de «La Casa de Papel» qui se cachait sous le costume de ballerine.

En compagnie de danseuses du Crazy Horse l’interprète de Lisbonne dans la série à succès a ce samedi 24 octobre interprété le titre «Million Reasons» avant de révéler son identité. L'actrice espagnole est revenue pour Le Parisien sur cette expérience dans l'émission de TF1, expliquant qu'elle avait dû répéter «des milliers de fois» la chanson de Lady Gaga seule chez elle avant de la présenter sur scène.

«J'étais stressée en arrivant, mais on m'a vite rassurée, alors les doutes se sont évanouis», a-t-elle précisé. En ce qui concerne son impressionnant costume de ballerine composé de centaines de miroirs, il a été «une évidence», a-t-elle affirmé. «J'ai fait du ballet jusqu'à 19 ans. Je n'ai jamais été professionnelle du fait que j'étais plutôt ronde, et non svelte comme les danseuses classiques. Mais la danse a toujours fait partie de ma vie, a-t-elle expliqué, affirmant qu’elle referait l’émission «sans réfléchir».