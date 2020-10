The Undoing : de quoi parle la série avec Nicole Kidman et Hugh Grant qui démarre ce 26 octobre sur OCS ?

Trois ans après l’excellente Big Little Lies, David E. Kelley est de retour avec «The Undoing». Un thriller psychologique avec Nicole Kidman et Hugh Grant à découvrir en US+24 à partir de ce lundi 26 octobre sur OCS.

La série de HBO suit Grace Sachs (Nicole Kidman), une thérapeute respectée de Manhattan spécialisée dans les problèmes conjugaux à qui tout réussit, jusqu’à ce que sa vie bascule du jour au lendemain avec la mystérieuse disparition de son estimé mari oncologue (Hugh Grant). Une disparition soudaine et concomitante avec la mort d’une jeune femme dont le fils fréquente la même école huppée que le sien. Grace réalise peu à peu que l’homme qu’elle pensait connaître n’est pas celui qu’elle croyait… Le créateur de Big Littles Lies (à qui on doit aussi notamment Ally McBeal, Boston Justice et The Practice) retrouve Nicole Kidman dans cette nouvelle histoire autour d’une famille aisée, en apparence sans histoire, mais qui cache en fait encore de « gros mensonges ».

Minisérie en six épisodes adaptée du roman Les premières impressions, écrit en 2014 par la romancière américaine Jean Hanff Korelitz, The Undoing s’avère particulièrement bien ficelée. Le suspense y est en effet bien ménagé. « On me prend souvent pour un faux gentil, alors ce rôle était fait pour moi !, a expliqué Hugh Grant pour Télécâble Sat. «Par certains aspects, le médecin que j’incarne me ressemble. Il peut être charmant, souriant, acide, drôle et déroutant. J’aime pratiquer l’humour noir. D’ailleurs, rien n’est jamais tout blanc ou tout noir dans la vie. La force de The Undoing est de jouer sur toutes les nuances de gris. Innocent, coupable, complice ? On ignore tout de ce docteur jusqu’au dénouement de cette histoire de meurtre. Ce que j’apprécie encore davantage, c’est qu’il peut paraître coupable ou innocent d’un épisode à l’autre.»

Réalisée de mains expertes par la Danoise Susanne Bier (Bird Box, The Night Manager), The Undoing est à ne pas manquer à compter de ce 26 octobre, tous les lundis à 21h sur OCS City.