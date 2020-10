Raised by Wolves : la série post-apocalyptique de Ridley Scott sera diffusée sur Warner TV à partir du 7 décembre

Diffusée en septembre dernier sur HBO Max, la série événement Raised by Wolves sera dévoilée en France le 7 décembre sur Warner TV à raison de deux épisodes chaque semaine ainsi qu’à la demande.

Raised by Wolves (littéralement « élevés par des loups ») est une œuvre d’anticipation qui interroge de grands thèmes tels que sont la survie de l’humanité, le fanatisme religieux ou encore les avancées technologiques, en particulier en matière de robotique et d’intelligence artificielle. Créée par Ridley Scott (Alien, Blade Runner) et Aaron Guzkowski (scénariste de Prisoners de Denis Villeneuve), et produite par David Zucker (The Man in the High Castle), cette série de science-fiction plonge dans un monde post-apocalyptique.

Son action se situe dans un avenir lointain, alors que la Terre est ravagée par une guerre de religion opposant l’Église Mithraïque, vénérant le dieu Sol, et des rebelles athées. Tandis que l’humanité est menacée de complète extinction, des croyants embarquent dans des vaisseaux en direction d’une exoplanète. De leur côté les forces rebelles font décoller une navette avec à son bord deux humanoïdes et des embryons humains. Appelés Mère et Père (incarnés respectivement par Amanda Collin et Abubakar Salim), les deux robots à l’apparence humaine ont été programmés pour élever les enfants et ainsi assurer la survie de l’espèce. Mais alors que les deux androïdes se retrouvent à la tête d’une petite communauté au sein de laquelle ils prônent l’athéisme, des survivants de l’espèce humaine débarquent pour récupérer les enfants. Une guerre éclate entre humains et humanoïdes. Ces derniers, qui ont été programmés pour préserver le futur de l’humanité de tout fanatisme quitte à user de la violence, comprennent que vouloir contrôler les croyances humaines est une tâche ardue et dangereuse… Meneur des « envahisseurs », Marcus est interprété par Travis Fimmel, connu pour son rôle dans la série Vikings.

Qui a programmé les robots ? C’est une question qui sera évidemment d’importance, tout comme les complexes questions morales liées à la religion et aux progrès en matière d’intelligence artificielle. Autant d’obsessions nourries par le créateur de Blade Runner, qui réalise lui-même les deux premiers épisodes et dont l’esthétique est reconnaissable sur chaque plan.

La saison 1 de Raised by Wolves (qui a d’ores et déjà été déjà renouvelée pour une saison 2) comporte 10 épisodes d’une heure.