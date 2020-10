La Flamme saison 2 : une Bachelorette à l’honneur

A peine sa diffusion terminée sur Canal+, la comédie hilarante de Jonathan Cohen «La Flamme» prépare déjà une saison 2. Mais cette fois avec une Bachelorette.

Adaptation de la série américaine Burning Love de Ben Stiller, cette parodie des émissions de dating créée et incarnée par Jonathan Cohen devrait avoir une suite «comme The Bachelorette, avec treize prétendants et je serai simplement derrière la caméra», explique ce dernier à Télé 7 Jours. Selon une information du journal Le Parisien, Canal+ aurait déjà commandé une saison 2, dont la mise en production est déjà planifiée.

La version américaine compte 3 saisons, et la deuxième suivait justement une Bachelorette qui n’était autre qu’une prétendante aperçue dans la première (Julie, incarnée par la comédienne June Diane Raphael, ndlr), mais qui n’avait pas été l’heureuse élue. Dans La Flamme, il s’agit de Valérie, le personnage interprété par Doria Tillier, qui pourrait donc tenir le premier rôle dans la saison 2. A noter que la version américaine voit également le psy – incarné par Pierre Niney dans la version française – faire partie des prétendants. On peut croire que le casting de cette saison 2 de La Flamme sera, encore une fois, très riche en stars.