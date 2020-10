Grey’s anatomy : Ellen Pompeo révèle que la saison 17 pourrait être la dernière

Dans une interview accordée au site américain Variety, Elle Pompeo, la star de «Grey’s anatomy», a laissé entendre – sans avoir été invitée à le faire – que la saison 17 pourrait être la dernière de la série.

Toujours au top des audiences aux États-Unis, Grey’s anatomy reste une des valeurs sûres du petit écran outre-Atlantique. Mais la comédienne de 50 ans semble prête à mettre un point final aux aventures de la chirurgienne Meredith Grey à la fin de cette 17e saison, qui doit débuter le 12 novembre prochain sur ABC. «Nous ne savons pas quand la série va prendre fin. Mais la vérité est que cette année pourrait être la dernière», a lâché Ellen Pompeo en répondant à une question sans aucun rapport direct avec la fin de Grey’s anatomy. «Je me bats constamment pour que la série dans son ensemble soit aussi bien que possible. En tant que productrice, j’ai l’impression d’avoir la permission de le faire. J’entame la dernière année de mon contrat. Je ne sais pas s’il s’agit de la dernière saison, mais cela pourrait tout à fait être le cas», poursuit-elle, s’amusant immédiatement après de l’impact que ses propos pourraient avoir.

Elle Pompeo, qui incarne le personnage principal de la série depuis son lancement en 2005, et la créatrice Shonda Rhimes n’ont jamais caché que Grey’s anatomy se poursuivrait aussi longtemps que la comédienne le souhaiterait. «Ce n’est pas une décision que je prends à la légère. Beaucoup de personnes ont un emploi grâce à cette série, et nous avons une plate-forme énorme pour s’exprimer. Et j’en suis très reconnaissante », souligne Shonda Rhimes. «Mais je dois aussi mesurer la dimension créative de ce que nous pouvons faire. Je suis très, très, très excitée par cette nouvelle saison. Elle sera probablement une des meilleures de l’histoire de la série. Je sais que cela paraît dingue, mais c’est vrai», poursuit-elle.

La saison 17 sera-t-elle la dernière ? Les propos d’Ellen Pompeo ne sont pas forcément rassurants pour les fans. Ces derniers vont devoir attendre la renégociation de son contrat avec la chaîne américaine ABC avant de paniquer, ou pas. En attendant, ils peuvent se réjouir d’apprendre que cette 17e saison commencera très fort d’après Shonda Rhimes, avec un crossover avec la série Station 19. «Je dirais à propos du premier épisode… attention, jeune fille ! Ce que tout le monde nous pensait incapable de faire, nous l’avons fait. Attention. C’est tout ce que je dirais», lâche-t-elle.